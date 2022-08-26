شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: نستهدف إطلاق مجالس الإقراء لكبار العلماء فى 100 مسجد كمرحلة أولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، خطة الوزارة للتوسع في إقامة مجالس الإقراء في المساجد، حيث تستهدف الوزارة في المرحلة الأولى 100 مسجد لعقد مجالس الإقراء على مستوى الجمهورية، وذلك فى إطار تكثيف وزارة الأوقاف وتنويعها لبرامجها التوعوية والتثقيفية بما يتسع لجميع رغبات وشرائح المجتمع.

ولفت عبد العزيز، في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، إلى أن مجالس الإقراء تهدف إلى التثقيف الدينى ونشر الفكر الوسطى، والحرص على أن تلقى العلم على يد كبار العلماء مؤكدًا أنه يتم انتقاء الأستاذة الذين يحاضرون في مجالس الإقراء بعناية من كبار العلماء والمتخصصين.

وأطلقت وزارة الأوقاف مجالس الإقراء على كبار العلماء بالمساجد الكبرى فى أربعة علوم، وهى : "الحديث وعلومه، والتفسير وعلوم القرآن، والفقه وأصوله، واللغة العربية، وذلك بمساجد الإمام الحسين، والسيدة نفيسة، وسيدنا عمرو بن العاص بالقاهرة، ومسجد البقلى بأسيوط"، وذلك فى إطار تكثيف وزارة الأوقاف وتنويعها لبرامجها التوعوية والتثقيفية بما يتسع لجميع رغبات وشرائح المجتمع، ويأتى كتاب: "بداية المجتهد ونهاية المقتصد"، وكتاب: "مدارك التنزيل وحقائق التأويل" فى مقدمة الكتب التى يتم قراءتها وشرحها فى هذه المجالس.

وفى سياق متصل أعلنت وزارة الأوقاف، إطلاق 18 مجلس إقراء على كبار العلماء، الأسبوع المقبل، وذلك فى إطار تكثيف وزارة الأوقاف وتنويعها لبرامجها التوعوية والتثقيفية بما يتسع لجميع رغبات وشرائح المجتمع.

وأطلقت وزارة الأوقاف خطة دعوية مكبرة، فور عودة العمل بالمساجد لما كانت عليه قبل جائحة فيروس كورونا، من خلال عدد من البرامج والمشروعات الدعوية وعلى رأسها عودة المقارئ القرآنية ولأول مرة فتحها للمصلين ورواد المساجد، وتعد المقارئ القرآنية مركزًا للتدريب على قراءة القرآن الكريم مجودًا ، ويقوم بالقراءة فيها نخبة من القراء والأئمة أصحاب الفكر الوسطي المعتدل ، الذين يمتازون بحسن الصوت ، والأداء المنضبط.

وأطلقت الوزارة البرنامج الصيفى للأطفال "حق الطفل"، فى شهر يونيو الماضى، ووصل إجمالى ما تم اعتماده من المساجد التى يؤدى بها النشاط 5189 مسجدًا، وجار الاستمرار فى اعتماد العديد من المساجد المشاركة فى فعاليات البرنامج الصيفي، مع مراعاة التغطية الجغرافية على مستوى جميع مناطق الجمهورية .