الخشت يعلن بدء استخدام الروبوت الجراحى بوحدة علاج القصور الكلوى بقصر العينى

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القاهرة - سامية سيد - د. الخشت: الجهاز الجديد قيمته 45 مليون جنيه ويعد ثالث جهاز فى مصر والأول فى تقديم الخدمات بالمجان بمستشفيات قصر العينى

د. منال المصرى: الجراحة بالروبوت فرصة لمئات آلاف المرضى خاصة علاج الأورام التى لاتحتمل الانتظار

د. حسام صلاح: نواكب أحدث التطورات فى جراحات الأورام ونعالج سنويًا أكثر من ألف مريض سرطان وأورام كلى

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن بدء قسم جراحة المسالك البولية بكلية طب قصر العينى؛ استخدام الروبوت الجراحى بوحدة علاج القصور الكلوى وجراحته، حيث يتم استخدام الروبوت فى إجراء الجراحات المتقدمة بالمجان وذلك بدعم من البنك المركزى المصرى.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن إدخال نظم الجراحة الروبوتية ضمن المنظومة الصحية لمستشفيات جامعة القاهرة يتماشى مع الطفرة التى يشهدها القطاع الطبى فى السنوات الأخيرة، لافتًا إلى أن تكلفة جهاز الروبوت الجراحى تقدر بنحو 45 مليون جنيه مصرى، ويعد جهازًا فريدًا من نوعه ويعتبر الجهاز الثالث المتواجد فى مصر، والأول فى تقديم خدماته مجانًا فى سبق جديد لمستشفيات جامعة القاهرة.

من جانبها، قالت الدكتورة منال المصرى عميدة كلية الطب ورئيسة مجلس إدارة المستشفيات، إن الجراحة بالروبوت تعتبر فرصة لمئات الآلاف من المرضى الذين يعانون من الأورام، خاصة أن علاج الأورام لا يحتمل الانتظار، لافتة إلى أنه أصبح من الضرورى توافر هذه التقنية الحديثة بمستشفيات قصر العينى باعتباره منارة العلوم الطبية فى الشرق الأوسط والكلية الأقدم فى العالم.

وقال الدكتور حسام صلاح المدير التنفيذى لمستشفيات قصر العيني، إن مستشفى قصر العينى يحرص على مواكبة التطور فى علاج الأورام والعمليات الجراحية المتقدمة بدخول تقنية الروبوت الجراحى التى انتشرت فى كل المراكز الطبية المتطورة على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن مستشفى قصر العينى يعالج أكثر من ألف مريض سرطان مثانة سنويًا ومريض سرطان البروستاتا وأورام الكلى بالجراحة التقليدية والمناظير الجراحية.

ومن جهته، قال الدكتور علاء مشرف رئيس قسم المسالك البولية، إن الروبوت الجراحى يتيح للمريض نسب شفاء أعلى وفترة إقامة أقل واحتياجا أقل لنقل الدم، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص عيادات لمناظرة الحالات المتقدمة يومى السبت والأربعاء حيث أصبح الروبوت الجراحى متاحًا وتم العمل عليه بالفعل على يد نخبة من أساتذة جراحة المسالك بقصر العينى منذ شهر يوليو الماضي.

وأوضح الدكتور أحمد صبحى الفيل أستاذ المسالك البولية بكلية طب قصر العيني، أن الروبوت الجراحى يتميز بأنه أداة متطورة لمساعدة الجراحين على تقديم رعاية جراحية عالية الجودة للمرضى بالإضافة إلى تزويد الجراحين بأداة معيارية متعددة الاستخدامات لتلبية الاحتياجات المعقدة لحالات المسالك البولية، مضيفًا أن جهاز الروبوت الجراحى يمنح الأطباء ميزة تحسين الدقة والتحكم وإجراء المزيد من الإجراءات المعقدة بالتنظير.

جدير بالذكر، أن مستشفيات جامعة القاهرة شهدت عمليات تطوير ضخمة وغير مسبوقة خلال الـ 5 سنوات الماضية بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية المُقدمة لكافة المواطنين من جميع المحافظات لتوافق المعايير الطبية العالمية، حيث تعد كلية طب قصر العينى أول مدرسة طبية أنشئت فى الوطن العربي، وبيت خبرة كبير للقطاع الطبى المصري، وتم تصنيفها ضمن أفضل التصنيفات الدولية، وهى تساهم بشكل كبير فى علاج المصريين وحصولهم على فرص علاجية متميزة.







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