شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب التنسيق.. شروط برنامج الدراسات البيئية والإنجليزية بآداب عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية الآداب بجامعة عين شمس، عن شـروط تشعيب وتحويلات نقـل القيد والمفصولين للبرامج المميزة للعام الجامعی 2023/2022.

وينشر ”الخليج 365” شروط القبول ببرنامج الدراسات البيئية والإنجليزية للعام الجامعى 2022-2023.

يقبل القسم الطلاب الحاصلين على 35 درجة من 50 درجة في مادة اللغة الانجليزية

يقبل نقل القيد ولا يقبل المفصولين

لا يقبل الحالات الخاصة ولا يقبل المؤهلات العليا .

وكانت وزارة التعليم العالى، أعلنت القائمة الكاملة للمعاهد العليا المعتمدة من الوزارة، وذلك فى إطار الحرص على مصالح الطلاب حتى لا يقع الطلاب فريسة للكيانات الوهمية التى تدعى قبول الطلاب ومنحهم شهادات معتمدة.

يبلغ عدد المعاهد العالية الخاصة القائمة حالياً 189 معهدًا، موزعة على قطاعات أكاديمية متخصصة على النحو التالى: ( 54 معهدًا خاصًا عاليًا هندسيًا، 72 معهدًا خاصًا عاليًا "الشعب التجارية وعلوم الحاسب ونظم المعلومات"، 20 معهدًا خاصًا عاليًا للغات والإعلام، 18 معهدًا خاصًا عاليًا للسياحة والفنادق، 17 معهدًا خاصًا عاليًا للخدمة الاجتماعية، 5 معاهد خاصة عالية تكنولوجية للعلوم الصحية التطبيقية والتمريض، 2 معهدًا خاصًا عاليًا زراعيًا، 1 المعهد العالى للدراسات الإسلامية).