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الأوقاف تفتتح اليوم 9 مساجد بعدد من المحافظات

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القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 9 مساجد، منها 7 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022م حتى تاريخه 109 مساجد، منها 91 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و18 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الإسماعيلية

1. سيد الشهداء حمزه – القنطرة غرب المدينة

مديرية أوقاف المنيا

2. الإيمان والنور – ماقوسة - المنيا

3. الحاج جبالى – بنى صامت – بنى مزار

4. الصلاحى – دلجا – دير مواس

مديرية أوقاف البحيرة

5. النقراش الكبير – النقراش – ايتاى البارود

مديرية أوقاف الجيزة

6. التقوى – قرية الديسمى - الصف

مديرية أوقاف الفيوم

7. الصحابة – الزاوية الخضراء - سنورس

ثانيًا: مسجد الصيانة: 

مديرية أوقاف البحيرة

1. مصطفى عوض – عزبة مصطفى عوض – شرنوب – مركز دمنهور

2. الهدى أمام البنك الزراعى – مركز بدر

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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