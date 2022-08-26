شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: الهيدروجين الأخضر سيعتمد على ماء البحر.. ووقعنا 7 بروتوكولات لإنتاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء إنه تم توقيع 7 بروتوكولات اليوم لإنتاج الهيدروجين الأخضر، هذا بخلاف 8 بروتوكلات تم توقيعها من قبل.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة مع الإعلامى محمد مصطفى شردى: العالم كله يتجه إلى الاستثمار في الهيدروجين الأخضر والمشروعات مرتبطة بالطاقات المتجددة، ولدينا طاقات متجددة حالية ومستقبلية كثيرة وسيكون لدينا مشتقات كثيرة.

وتابع: "الهيدروجين الأخضر سيكون قائما على ماء البحر وسيتم تحلية المياه، وهو مصدر طاقة مستقبلى ونظيف وله منتجات ثانوية تساعد في صناعة الأسمدة وتساعد في السفن ، ومن ضمن المشروعات المتوقع إنتاجها المبدئى سيكون بالتزامن مع مؤتمر المناخ.

واكد أن هناك تنوع في جنسيات المستثمرين ، وفى الغالب سيحصل على الهيدروجين الأخضر الشركات المستثمرة وستصدره وسيتم استخدام 5 % من الهيدروجين في محطات الطاقة الكهربائية.