شكرا لقرائتكم خبر عن فتح مجمعات الوجه القبلى اليوم لطرح اللحوم المجمدة بـ72 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة الغذائية بوزارة التموين، فى فتح منافذها اليوم الجمعة بمحافظات الوجه القبلى، لمواصلة طرح السلع الغذائية واللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة من 25% إلى 30 %، حيث يتم طرح اللحوم البرازيلي المجمدة بـ72 جنيها للكيلو بعد تخفيض أسعارها بجانب أيضا الاستمرار في صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر أغسطس الجاري .

يواصل موقع دعم مصر فى إتاحة خدمة تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية ضمن بيانات البطاقات، كذلك يتم التسجيل أيضا على بوابة مصر الرقمية، وذلك حتى يوم 30 أغسطس الجارىً، وذلك لكل من تلقى رسالة ببون صرف الخبز المدعم، تفيد بضرورة تسجيل رقم المحمول .

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد قرر استثناء أسر السجناء، وكذلك كبار السن غير القادرين على الحركة، وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم على أن يقدم أحد ذويهم لمكتب التموين التابع له ما يثبت صحة ذلك، كما أصدر قرارا وزاريًا لتنظيم تسجيل رقم الهاتف المحمول على بطاقة الدعم للتسهيل على المواطنين، ولا يشترط أن يكون مقدم الطلب لمكتب التموين رب الأسرة ويسمح بأن يكون أحد المستفيدين بشرط أن يكون رب الأسرة له هاتف محمول مسجل باسمه كما شمل القرار أيضًا عدم تقديم أى مستندات لإثبات ملكية خط الهاتف المحمول ويكتفى فقط برقم البطاقة التموينية والرقم القومى ورقم هاتف مسجل باسم رب الأسرة.