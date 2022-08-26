%88 من القراء يؤيدون مطالب التوسع فى إنشاء أسواق حضارية لمواجهة غلاء الأسعار

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد مطالب التوسع في إنشاء الأسواق الحضارية لمواجهة غلاء الأسعار؟"، أيد غالبية القراء مطالب التوسع في إنشاء الأسواق الحضارية لمواجهة غلاء الأسعار.



نتيجة الاستطلاع

وأيد 88% من القراء مطالب التوسع في إنشاء الأسواق الحضارية لمواجهة غلاء الأسعار، بينما عارض 12% من القراء مطالب التوسع في إنشاء الأسواق الحضارية لمواجهة غلاء الأسعار.