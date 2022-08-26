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​​الكهرباء: تجنب 6 أخطاء ترفع الاستهلاك الشهري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قالت وزارة الكهرباء والطاقة والطاقة المتجددة، إنه على السمتخدمين اتخاذ وتجنب عدد من الأخطاء الشائعة.

وبحسب بيان الوزارة، فأن تلك الأخطاء هي:

1- ترك الأجهزة موصلة بمصدر الكهرباء على مدار وقت طويل يزيد من استهلاك الكهرباء.

2- تجنب تكثيف استخدام الأجهزة المستخدمة في التسخين مثل الأفران والميكروويف.

3- برامج الحرارة المرتفعة في الغسالات تستهلك أعلى قدر من الكهرباء.

4- عدم ترك أجهزة التسخين في مصدر الكهرباء لمدة طويلة.

5- عدم التأكد من تصميم الشبكة الداخلية للمنزل لتحمل الأجهزة الموصلة لتفادي زيادة الأحمال الكهربية.

6- عدم التأكد من وجود ملصق ترشيد استهلاك الطاقة وكفاءة الجودة على الأجهزة الكهربائية قبل شرائها لتحقيق ترشيد استهلاك الكهرباء.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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