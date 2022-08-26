شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" تبدأ اليوم توزيع 20 طن لحوم صكوك أضاحى وإطعام بـ10 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، توزيع الدفعة السادسة من لحوم صكوك الإطعام والأضاحي، والتي يستمر توزيعها حتى الثلاثاء المقبل، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي والإطعام على مدار العام، وفي إطار الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف ومن خلال مشروعي صكوك الأضاحي والإطعام.

ومن المقرر أن يتم توزيع 20 طن من اللحوم في الدفعة السادسة، حيث سيتم توزيعها على المحافظات الآتية:(القاهرة- الإسكندرية- الجيزة- الغربية- بني سويف- القليوبية- البحيرة- الفيوم- أسيوط- قنا) بواقع ( 2 ) طن لكل محافظة، ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه ( 222 ) طنًّا من اللحوم حتى الآن، بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية.

وشددت الوزارة على القائمين على عملية التوزيع فى كل محافظة، بعدم تصوير المستحقين للحوم صكوك الأضاحى، والاكتفاء بالصور التوثيقية لوصول سيارة اللحوم، وللحوم داخل السيارة قبل التوزيع، وإعطاء لحوم صكوك الأضاحى للمستحقين، والحفاظ على كرامة الآخذ وإعطائه حقه بعزة وكرامة وعدم تعريضه لأى نوع من التصوير أو الحرج، والوصول إلى المستحقين الحقيقيين أينما كانوا، قائلة: "لنؤدى جميعا الأمانة التى تحملناها على الوجه الأكمل ابتغاء مرضاة الله وخدمة لوطننا ومجتمعنا وحق المستحقين علينا".

ومن المقرر أن يكون التوزيع على النحو التالي:

أولًا: اليوم الجمعة 26/8/2022م

1. القليوبية 2

ثانيًا: يوم السبت 27/8/2022م

1. الغربية 2

2. البحيرة 2

ثالثًا: يوم الأحد 28/8/2022م

1. القاهرة 2

2. الفيوم 2

رابعًا: يوم الاثنين 29/8/2022م

1. الجيزة 2

2. أسيوط 2

خامسًا: يوم الثلاثاء 30/8/2022م

1. الإسكندرية 2

2. بني سويف 2

3. قنا 2