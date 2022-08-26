تخطت الـ15%.. كيف عادت الصادرات الزراعية المصرية للمملكة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

طالبت المملكة العربية السعودية، في منتصف سبتمبر الماضي بشروط جديدة لاستكمال استقبال المحاصيل الزراعية المصرية وتحديدًا الخضروات والفاكهة.

وأعلن الحجر الزراعي، تنفيذ هذه الاشتراطات على مايقرب في 12 صنفا في يناير الماضي بعد استقبال مسؤولي المملكة واطلاعهم على منظومة الرصد والتتبع.

بعدها استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدا من وزارة البيئة والمياه والزراعة وهيئة الغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية.

وفي مايو الماضي وجّه الدكتور أحمد كمال العطار، رئيس الحجر الزراعي المصري، خطابا للدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، يوضح فيه الإجراءات الجديدة المتبعة لتصدير الحاصلات الزراعية للمملكة العربية السعودية، في ضوء اتفاق وزير الزراعة مع نظيره السعودي.

وقال رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، إن الصادرات الزراعية للمملكة العربية السعودية تسير بشكل منتظم بعد تطبيق الاشتراطات الخاصة بالمعايير المطبقة على دول الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن المملكة لم تحظر أي صنف مصري.

وأضاف العطار، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن إجمالي الصادرات من أول يناير 2022 حتى 20 أغسطس 2022 بلغت 54 ألف و784 طنا، لافتا إلى وجود زيادة بلغت 100 ألف طن مقارنة بالعام الماضي التي سجلت 404 آلاف و9 أطنان.

ولفت رئيس الحجر الزراعي، إلى أن أبرز المحاصيل المصدرة للمملكة هي الموالح والبصل والطماطم الطازجة والعنب والبطيخ، مؤكدا أنه تم تطبيق معايير الجودة على الصادرات الخاصة بالمملكة، مثل تلك الخاصة بالصادرات الزراعية للدول الكبرى مثل الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إلى أن الوزارة استطاعت فتح 67 سوقا جديدة لاستقبال الصادرات الزراعية المصرية خلال الخمس أعوام الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للدول المستقبلة لمحاصيل مصر من الخضراوات والفاكهة إلى 150 لنحو 350 صنفا.

وسيطرت المملكة العربية السعودية على 15% من إجمالي صادرات الحاصلات الزراعية المصرية خلال أول 8 أشهر من الموسم التصديري 2021- 2022 بنحو 476.163 ألف طن، وعلى 12% من القيمة بنحو 235.49 مليون دولار.