شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أعلى فاتورة خلال العام؟.. الكهرباء تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن فاتورة سبتمبر والتى تعبر عن استهلاك اغسطس هى أعلى قيمة فاتورة يتحملها المواطنين نظرا لارتفاع درجات الحرارة والرطوبة خلال هذا الشهر طوال فصل الصيف.

وأشار حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أنه يجب على المواطنين الا ينخدعوا بقيمة فاتورة اغسطس التى تعبر عن استهلاك يوليو والتى سيجدها اغلب المواطنين متقاربة من قيمة الفواتير السابقة، مشيرًا إلى أن أعلى قيمة فاتورة يتحملها المشترك خلال العام هى فاتورة سبتمبر ويجب أن ينتبه المواطن إلى معدل استهلاكه خلال هذه الأيام.

وقال حمزة أن إفراط المواطنين فى استخدام الطاقة بشكل عام و خلال شهر أغسطس بشكل خاص وراء ارتفاع قيمة الفاتورة، ناصحا المواطن بضرورة توخى الحذر خلال استخدام تكييف الهواء وخاصة خلال شهر أغسطس لأن ارتفاع درجات الحرارة يدفع البعض إلى سوء استهلاك التكييف الذي يعد سبب رئيسي في ارتفاع قيمة الفاتورة.