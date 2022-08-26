العثور على شاب مشنوقا داخل منزله بالحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة على جثة شاب مشنوقًا بنافذة مسكنه مركز الحوامدية جنوب الجيزة، مساء الخميس.

تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير مباحث الجيزة، إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب مشنوقا بمنزله بشارع جسر المنوات.

انتقل العقيد مصطفى زيدان مفتش مباحث فرقة الجنوب إلى محل البلاغ، وعثر على جثة شاب بها آثار شنق، يرتدي ملابسه كاملة.

التحريات الأولية رجحت تخلص المتوفى من حياته؛ لمروره بأزمة نفسية، وجاري الاستماع لأقوال أسرته بقيادة الرائد عبد الباقي أمين رئيس المباحث.

وانتقل وكيل النيابة العامة لمعاينة الجثمان تمهيدًا لنقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف مصلحة الطب الشرعي.