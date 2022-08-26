صون كرامة المعتمرين.. توجيهات وتحذيرات ضوابط العمرة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أهابت وزارة السياحة، بكافة الشركات السياحية المنظمة لرحلات العمرة، بضرورة الالتزام بكل بنود ضوابط وقواعد موسم عمرة 1444هـ حتى لا تقع الشركة تحت طائلة القانون وحفاظاً على حقوق ومصالح المعتمرين وصون كرامتهم.

وبحسب بيان، أهابت الوزارة، عموم المواطنين بعدم حجز أي رحلات عمرة إلا من خلال شركات السياحة المُرخصة لضمان حقوق المعتمرين المصريين وعدم تعرضهم لأي محاولات نصب من قِبل الكيانات الغير شرعية وبما يضمن تقديم أفضل الخدمات لهم أثناء العمرة.

وكان أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اعتمد الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لعام 1444 هجرية، حيث تضمنت عدة توجيهات وتحذيرات للشركات والمواطنين في هذا الشأن.

وتضمنت الضوابط، قواعد وإجراءات عامة واشتراطات خاصة بالمعتمرين قبل أداء مناسك العمرة وبعدها، وكذلك قبل العودة إلى مصر وعند وبعد الوصول إلى المنافذ المصرية، بالإضافة إلى عدد من القواعد والإجراءات الخاصة بالشركات السياحية المنفذة لرحلات العمرة، وكذلك الإجراءات الخاصة بالإقامة بمكة والمدينة.

وتضمنت الضوابط أيضا، آلية عمل لجان الوزارة، والقواعد الخاصة بالوكلاء، وشركات الطيران الخاصة، والقواعد الخاصة بالتعاقدات مع المؤسسات السعودية الوكيلة.

ونصت هذه القواعد والإجراءات، على العديد من البنود من بينها ضرورة التزام الشركات السياحية المنفذة لرحلات العمرة لعام 1444هـ بالإجراءات والضوابط الصحية الصادرة عن كل من وزارة الصحة والسكان المصرية والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتعامل على البوابة المصرية للعمرة.

كما نصت الضوابط، على القواعد الخاصة بالوكيل الملاحي السياحي، و القواعد المتعلقة بشركات الطيران الخاصة، والقواعد الخاصة بالتعاقد مع المؤسسات السعودية الوكيلة.

جدير بالذكر، أن رحلات العمرة لهذا الموسم، تبدأ في شهر أكتوبر المقبل وفقاً لقرار مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الخميس الموافق 4 أغسطس الجاري.

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