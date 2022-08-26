مطار الغردقة يجتاز مراجعة شهادة الآيزو 9001 لعام آخر جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

نجح مطار الغردقة الدولي في تأكيد سريان اعتماد شهادة (الأيزو 9001 - 2015) لمدة عام آخر، بعد إجراء التفتيشات والمراجعات من قبل الشركة المانحة (SGS) وذلك فى إطار حرص وزارة الطيران المدني على تطبيق أعلى معايير الجودة الشاملة بمختلف أنشطة الطيران المدني، بحضور كلا من الطيار خالد عبد السلام رئيس قطاع المطابقة والسلامة، والطيار مراد محمد السيد مدير مطار الغردقة الدولي وفريق عمل الجودة من المقر.

وتأتي المراجعة الدورية لتأكيد مستويات كفاءة تحسين أداء عمل المطارات، وتقديم أفضل مستويات الخدمة.

وأكد الطيار أحمد منصور رئيس الشركة المصرية للمطارات، أهمية تطبيق جميع متطلبات ومعايير الجودة، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين عبر المطارات المصرية، وأشاد بجهود العاملين بالمطار وتفانيهم وإخلاصهم فى عملهم، والتي كان لها عظيم الأثر بحصول مطار الغردقة على هذا الاعتماد.