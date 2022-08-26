وفد "التنسيقية" يتفقد مبادرة "مؤسسة بلا أمية" في قرى بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

زار وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، محافظة بني سويف، لمتابعة تنفيذ مبادرة "مؤسسة بلا أمية"، التي​ تستهدف بعض قرى المحافظة، ووفقا لبروتوكول التعاون مع هيئة تعليم الكبار.

كان في استقبال وفد التنسيقية الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، ونائبه بلال حبش، عضو مجلس أمناء التنسيقية.

وتناول اللقاء، الحديث عن الموضوعات المتصلة بالمبادرة، ودور التنسيقية ونوابها في البرلمان في التكامل والتشارك مع جميع الأجهزة التنفيذية.

وتوجه الوفد إلى مركز أهناسيا لمتابعى عمليات الاكتتاب للدارسين لاستصدار شهادات محو الأمية.

كما تفقد الوفد الفصول، والتقى عددا من الدارسين، للتعرف على دوافعهم لمحو أميتهم، والتحديات والمعوقات التى قد تمنع الآخرين من الالتحاق بفصول محو الأمية، والأساليب المتبعة داخل الفصول.

ترأست وفد التنسيقية النائبة راجية الفقي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشيوخ، وضم الوفد من أعضاء التنسيقية: الدكتورة لبنى خليفة، ويوسف عماد، وعلى حسين، ومعتز عبد الرؤوف، مدير فرع هيئة تعليم الكبار بمحافظة بني سويف.