الإفتاء: مَن مات بسبب مرض السرطان يرجى له أجر الشهادة في الآخرة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

علقت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على ما ورد إليها حول ما حكم الميت بمرض السرطان.

وقالت الدار: "مَن مات بسبب مرض السرطان يرجى له أجر الشهادة في الآخرة؛ رحمةً من الله سبحانه وتعالى به؛ بناء على أن أسباب الشهادة يجمعها معنى الألم لتحقق الموت بسبب خارجي، فليست هذه الأسباب مسوقة على سبيل الحصر، بل هي منبهة على ما في معناها مما قد يطرأ على الناس من أمراض".

وأضافت: "وبناءً على أن مرض السرطان داخل في عموم المعنى اللغوي لبعض الأمراض، ومشارك لبعضها في بعض الأعراض، وشامل لبعضها الآخر مع مزيد خطر وشدة ضرر، غير أنه تجري عليه أحكام الميت العادي؛ من تغسيلٍ، وتكفينٍ، وصلاةٍ عليه، ودفنٍ".