شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تكرم أمن مستشفى بحلوان: حموا العاملين والمرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت النقابة العامة للأطباء ظهر اليوم الخميس، أبطال واقعة التصدى للاعتداء على مستشفى النصر للتأمين الصحي بحلوان، تقديرا من النقابة للدور الإيجابى والبطولى لهم في درء الاعتداء عن المستشفى والعاملين بها والمرضى والأهالي المتواجدين بالمستشفى.

وزار الدكتور مصطفى عشوب والدكتور أحمد حسين عضوا مجلس النقابة العامة للأطباء، وخالد إسماعيل عضو لجنة الإعلام مستشفى النصر للتأمين الصحي بحلوان، حيث تم توجيه الشكر باسم نقيب الأطباء ومجلس النقابة نيابة عن أطباء مصر إلى طاقم الأمن المتعاقد مع المستشفى وهم محمد محمد أحمد وأحمد رمضان محمد وإسلام سيد عيسى، لقيامهم بدور بطولي في صد اعتداء المتهم ح.ع.ا. والذى حاول اقتحام المستشفى بحوزة كلب حراسة مشهرا أسلحة بيضاء "مطوتين" بغرض الاعتداء على الطاقم الطبي والمرضى والمواطنين المتواجدين باستقبال المستشفى، وتصدى له أفراد الأمن ما نتج عنه إصابتهم بجروح قطعية بأجزاء مختلفة في أجسادهم، كما أصيب أحد أطباء الباطنة بجرح قطعي في الكتف الأيمن.

وأهدى عشوب وحسين شهادات التقدير ودروع نقابة الأطباء لهم، كما توجه وفد نقابة الأطباء بالشكر إلى الدكتور أحمد سعيد مدير مستشفى النصر للتأمين الصحي بحلوان على دوره الأمثل في التعامل مع الواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ودعم العاملين، وقدم وفد النقابة لمدير المستشفى شهادة تقدير ودرع نقابة الأطباء.

وطالب الدكتور مصطفى عشوب عضو مجلس نقابة الأطباء الجهات المعنية بمزيد من التكريم لهولاء الأبطال الذين منعوا كارثة محققة فى مستشفى يعمل بها طاقم طبي ويرتادها مواطنين لا يخطر فى بال أحد منهم أن تتعرض المستشفى لمثل هذا الهجوم الوحشى، كما طالب عشوب بمحاكمة عاجلة للمتهم.

من ناحيته، قال الدكتور أحمد حسين مقرر لجنة الإعلام بنقابة الأطباء أنه فى ظل هذه الأحداث ووقائع الاعتداء المتكررة والمتصاعدة، فإن تشريع قانون خاص يجرم الاعتداء على المنشآت الصحية على غرار المنشآت العسكرية، أصبح ضرورة ملحة يجب على مجلس النواب الإسراع في دراسته.