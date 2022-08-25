شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإدارة العسكرية لزابوروجيا: تعليق العمل بمفاعلين فى المحطة النووية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس الإدارة العسكرية المدنية لمقاطعة زابوروجيا يفجينى باليتسكى، تعليق عمل مفاعلين بمحطة زابوروجيا الذرية وفصلهما عن الشبكة الكهربائية جراء قصف قوات كييف، وفقا لروسيا اليوم.

وقال رئيس الإدارة العسكرية المدنية لمقاطعة زابوروجيا، إنه نتيجة القصف الأوكراني اندلع حريق بسبب ماس كهربائي وتم تعليق عمل مفاعلين بالمحطة، ما تسبب بانقطاع الكهرباء عن مقاطعة زابوروجيا.

وأوضح رئيس الإدارة العسكرية المدنية لمقاطعة زابوروجيا أنه بعد إخماد الحريق أعيد تشغيل مفاعل واحد.