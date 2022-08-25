شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حدود السحب والإيداع بعد قرار البنك المركزى الجديد.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مصرفية، فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزى المصرى، أصدر قرارًا بإلغاء الحدود القصوى للإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلى.

وأضافت المصادر أنه تم زيادة الحد الأقصى للسحب اليومى للأفراد والشركات من فروع البنوك من 50 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه، مع الإبقاء على الحد الأقصى اليومى للسحب من ماكينات الصراف الآلى بواقع 20 ألف جنيه.