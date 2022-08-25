شكرا لقرائتكم خبر عن "العامة لتجارة الجملة": 64 مليون مواطن مستفيد من 23 مليون بطاقة تموينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق عادل عبد العزيز، العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة، على تنفيذ الحزمة الاستثنائية للحماية الاجتماعية، قائلا: إنه بناءً على التوجيهات الرئاسية سيتم توفير حزمة إجراءات لزيادة الدعم التمويني للأسر الأكثر احتياجًا، والتي تشمل عدد المستفيدين من البطاقات التموينية حوالى 64 مليون مستفيد من خلال 23 مليون بطاقة تموين.

وأضاف العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة دى ام سى، أنه سيتم دعم الأسر حتى 300 جنيه على بطاقات التموين، وفقا لعدد أفراد الأسرة وتم أصناف السلع التموينية بعد أن كانت 25 سلعة أصبح عددهم 30 سلعة بزيادة المربى والدقيق والطحينة والخل كسلع جديدة ضمن 5 سلع جديدة على بطاقة التموين، ومن حق المواطن صرف باقى المستحق من الدعم من أصناف قائمة السلع التموينية الـ 30.

وتابع العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة، الاسر ستستفيد من الدعم المقدم من الدولة والذى يكلف الدولة زيادة مليار جنية خلال 6 أشهر، والبطاقات التموينية كان يحق لها صرف 25 سلعة تموينية أهمها الزيت والسكر والجبن بأنواعها وتم إضافة 5 سلع جديدة منها المربى والطحينة والدقيق والخل خاصة مع قرب دخول الدراسة، لافتًا إلى أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع بالجودة العالية والسعر المناسب .