شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح مهمة حال تعرض منزلك لماس كهربائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العديد من حوادث الماس الكهربائي تزداد نتيجة عدم إلمام المواطن بطرق التعامل مع هذه النوعية من الحوادث التى تزداد مع ارتفاع درجات الحرارة، وفيما يلى أهم الخطوات التي يجب اتباعها:

1 - إذا نشبت نيران في منزلك واستطعت العثور على الجهاز الذي يتسبب في نشوب حريق كهربائي، يجب فصل التيار عنه على الفور، من خلال لوحة المفاتيح الأوتوماتيك التي تكون موجودة عادة بجوار باب الشقة.

2- إذا كانت النار صغيرة، يمكنك إخمادها عن طريق إزالة مصدر الأكسجين باستخدام الملابس، أو من خلال بطانية ثقيلة، يتم إلقاؤها على مصدر النار، بحيث تمنع الأكسجين من الوصول لمكان اللهب، إذا كانت النار صغيرة وآمنة للقيام بذلك.

3- لا تستخدم الماء فى إطفاء حرائق الكهرباء لأن الماء هو موصل طبيعي للكهرباء، ربما تصاب بالصدمة أو الصعق بالكهرباء، فإن الماء لن يحد من انتشار النار بل سيساهم في توسيع دائرة التيار، في جميع أنحاء الغرفة وربما إشعال المواد القابلة للاشتعال.

4 - الحرائق الكهربائية هي حريق من الفئة C، مما يعني أنك ستحتاج إلى مطفأة مناسبة لهذا النوع من الحريق، معظم طفايات الحريق السكنية متعددة الأغراض وتسمى ABC، ولكن من الضروري التحقق من ذلك قبل استخدامه على حريق كهربائي.

5 - إذا كنت غير قادر على إطفاء الحريق الكهربائي، يجب عليك الخروج من مكان الحريق فورا، وإخلاء المكان من العنصر البشري، واستدعاء رجال الإطفاء.

6 - الاتصال علي الرقم (121) طوارئ الكهرباء.

7 - أغلق الباب وأنت تغادر لاحتواء النار.