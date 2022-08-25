"علق لبنته الرمانة".. حكاية أب انتقم لشرفه على غرار الزعيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أفعال طائشة وتصرفات غير أخلاقية متكررة سئم معها رب الأسرة أفعال فلذة كبده. عمد مرات ومرات لتأديب "هبة" بوصلات ضرب مبرح لكن دون جدوى حتى وقعت الطامة الكبرى التي بات بموجبها مضطرا لإنهاء حياتها فاختار طريقة بشعة على غرار فيلم "المولد" للزعيم عادل إمام.

أسرة بسيطة حطت رحالها في منزل بحي الوراق شمال الجيزة. جل هم الأب تربية أبناءه فيصير الابن رجلا صالحا والفتاة أم عظيمة. واصل رب الأسرة العمل ليل نهار لتوفير متطلبات الأسرة لكن سوء سلوك ابنته القاصر بدد ما حلم بتحقيقه فتحولت كابوس زج به وابنيه خلف القضبان.

داخل أروقة قسم شرطة منشأة القناطر بقطاع أكتوبر تلقى المأمور بلاغا عبر شرطة النجدة بالعثور على جثة إحدى الفتيات بترعة المنصورية بالقرب من أحد الكباري دائرة المركز.

توجيهات سريعة من اللواء عبد العزيز سليم مدير مباحث الجيزة، بسرعة الانتقال والفحص بالتنسيق مع قوات الإنقاذ النهري التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة برئاسة اللواء جابر بهاء.

مع انتشال الجثمان، تبين بالفحص المبدئي أنها لفتاة في أواخر العقد الثاني، مُكبلة بحبل ومُثبت بها حجرين، ترتدي ملابسا كاملة وعدم وجود آثار اعتداء بسلاح أبيض أو رصاص.

جرى توزيع أوصاف المتوفاة ومراجعة قائمة حالات التغيب بالأقسام المحيطة حتى أمكن تحديد شخصية المجنى عليها وتبين أنها ربة منزل تدعى "هبة" مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة.

فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة والد القتيلة وشقيقيها ونجل عمها جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة الوراق.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وتمكن الرائدان كريم عبد الحميد ومحمد عثمان معاوني المباحث من ضبطهم بالتنسيق مع وحدة مباحث الوراق، وتم اقتيادهم إلى ديوان القسم.

أمام اللواء أحمد خلف نائب مدير مباحث الجيزة، أقر الجناة بارتكاب الواقعة؛ بدافع الانتقام لشرفهم ليشرح الأب "المحرك الأساسي للجريمة" أنه حال تقويم سلوكيات ابنته "الناس كلت وشي بسببها" لكن دون جدوى حتى تنامى إلى علمه بفقدانها عذريتها إثر علاقة غير شرعية فقرر التخلص منها.

وصلة ضرب مبرح خارت معها قوى الفتاة -دون وفاتها- ليحملها الأب ونجليه وابن شقيقه وقيدوها بالحبال وثقلوا جسدها بحجرين ثم ألقوا بها حية في المجرى المائي "علقوا لها الرمانة" لتفارق الحياة نتيجة إسفكسيا الغرق.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات تمهيدا لإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.