شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يترأس اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعي.

وعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع الحكومة اليوم بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وأوضحت الوزيرة أن المشروع الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فبراير 2022، بدأ تنفيذه فعلياً في 1 يوليو 2022، حيث يستهدف خلال العام الأول منه قرى محافظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، وهي نحو 1580 قرية، تابعة لـ 52 مركزاً، في 20 محافظة على مستوى الجمهورية، على مدار ثلاثة أعوام، للإرتقاء بجودة حياة العديد من الفئات المستهدفة.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، يسعى للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، ويشمل العمل على عدة محاور، تتضمن التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي.