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"التعليم" تكشف حقيقة حصول طالبة بالثانوية العامة على 57 درجة بعد التظلم

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، موقف الطالبة إيمان توفيق، والتى ادعت حصولها على 57 درجة بتظلمات الثانوية العامة، مؤكدة أن الطالبة لم تحصل على أى زيادة فى الدرجات بعد التظلم.

 

وحصلت الطالبة إيمان توفيق على 37% بنتيجة الثانوية العامة 2022، وجاءت نتيجة الطالبة كالتالى: نجاحها فى اللغة العربية بعد حصولها على 8 درجات رأفة، وفى اللغة الأجنبية الأولى راسبة ومتحصلة على 10 درجات فقط، واللغة الثانية فرنسي ناجحة بدرجتين رأفة، وفى الأحياء راسبة ومتحصلة على 11 درجة فقط، وفى الكيمياء ناجحة بثلاث درجات رأفة، وفى الجيولوجيا ناجحة بدرجة واحدة، وفى مادة الفيزياء راسبة ودرجتها 14 درجة فقط.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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