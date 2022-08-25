شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تكشف حقيقة حصول طالبة بالثانوية العامة على 57 درجة بعد التظلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، موقف الطالبة إيمان توفيق، والتى ادعت حصولها على 57 درجة بتظلمات الثانوية العامة، مؤكدة أن الطالبة لم تحصل على أى زيادة فى الدرجات بعد التظلم.

وحصلت الطالبة إيمان توفيق على 37% بنتيجة الثانوية العامة 2022، وجاءت نتيجة الطالبة كالتالى: نجاحها فى اللغة العربية بعد حصولها على 8 درجات رأفة، وفى اللغة الأجنبية الأولى راسبة ومتحصلة على 10 درجات فقط، واللغة الثانية فرنسي ناجحة بدرجتين رأفة، وفى الأحياء راسبة ومتحصلة على 11 درجة فقط، وفى الكيمياء ناجحة بثلاث درجات رأفة، وفى الجيولوجيا ناجحة بدرجة واحدة، وفى مادة الفيزياء راسبة ودرجتها 14 درجة فقط.