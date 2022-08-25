شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى: إلغاء الحد الأقصى للإيداع بالبنوك وزيادة حد السحب لـ150 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر مصرفية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى المصرى، أصدر قرارًا بإلغاء الحدود القصوى للإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلى.

وأضافت المصادر أنه تم زيادة الحد الأقصى اليومى للأفراد والشركات من فروع البنوك من 50 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه مع الإبقاء على الحد الأقصى اليومى من ماكينات الصراف الآلى بواقع 20 ألف جنيه يوميا.