شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: تطبيق إجراءات الحماية الاجتماعية الاستثنائية أول سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، بدء تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التى وجه رئيس الجمهورية بها، بعد إنهاء كافة الأعمال اللوجستية، وسيتم بدء التطبيق الفعلى على الأرض أول سبتمبر.

وأضاف مدبولى في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن معدل النمو يرتفع بنسبة 6.6% خلال العام المالي الماضي، مدفوعا بطفرة النمو المُحققة في الشهور التسعة الأولى من العام بواقع 7.8%.