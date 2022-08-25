شكرا لقرائتكم خبر عن تصل 46 جنوبا.. درجات الحرارة العظمى والمحسوسة حتى الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الثلاثاء المقبل، حيث تشهد البلاد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة على مدار اليوم مما يزيد من الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على السواحل الشمالية ، حار رطب على باقى الأنحاء.

وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى فى الظل والمحسوسة المتوقعة حتى الثلاثاء كما يلى:





- الجمعة 26 أغسطس:القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة المحسوسة 38 درجة

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 34 درجة

جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42 درجة

شمال الصعيد العظمى 36 درجة المحسوسة 39 درجة

جنوب الصعيد العظمى 40 درجة المحسوسة 41 درجة





- السبت 27 أغسطس:القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة المحسوسة 37 درجة

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 33 درجة

جنوب سيناء العظمى 38 درجة المحسوسة 41 درجة

شمال الصعيد العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة





- الأحد 28 أغسطس:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة المحسوسة 37 درجة

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 34 درجة

جنوب سيناء العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة

شمال الصعيد العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة

جنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة 45 درجة





- الإثنين 29 أغسطس:القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة المحسوسة 38 درجة

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 33 درجة

جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 43 درجة

شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة

جنوب الصعيد العظمى 45 درجة المحسوسة 46 درجة





- الثلاثاء 30 أغسطس:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة المحسوسة 38 درجة

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 34 درجة

جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة

شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة

جنوب الصعيد العظمى 45 درجة المحسوسة 46 درجة