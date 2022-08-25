شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: اقتصاد مصر قوى وقادر على مواجهة التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، أن اقتصاد مصر قوي وقادر على مواجهة التحديات، موضحا إنه سيتم البدء فى تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التى وجه رئيس الجمهورية بها، بعد انهاء كافة الاعمال اللوجستية وسيتم بدء التطبيق الفعلى على الأرض أول سبتمبر.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، معدل النمو يرتفع بنسبة 6.6% خلال العام المالي الماضي مدفوعا بطفرة النمو المُحققة في الشهور التسعة الأولى من العام بواقع 7.8%.