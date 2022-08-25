شكرا لقرائتكم خبر عن علشان متتعرضش لمخاطر حوادث الحروق.. مؤسسة أهل مصر للتنمية تنشر خطوات تفادى حدوث الماس الكهربائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال الفترة الماضية، تعددت حوادث الحرائق والوفاة، وكان المتهم الأساسي فيها "الماس الكهربائي"، وتسبب في وقوع وفيات وإصابات، وتبين من الفحص المبدئي، نشوب الحريق المشتركات الكهربائية، المروحة،الغلاية، وغيرها، لذلك يجب اختيار جهاز معتمد واختيار المشترك المستخدم بعناية، تجنبًا لحدوث الحرائق، ولأن مؤسسة أهل مصر بتحلم "بإنسانية بلا حروق" تستعرض المواصفات الآمنة لتفادي حوادث الماس الكهربائي .

المعايير الآمنة لتفادي حوادث الماس الكهربائي للمشترك الكهربائي:

- افصل التيار الكهربائي عن المكان لو هتسافر .

- كلم مختص قبل ما تصلح أي أعطال كهربائية .

- اختار سمك الأسلاك المناسب للتيار الكهربائي فى بيتك .

- ابعد أى توصيلات كهربائية أو أسلاك عن الأقمشة والمواد سريعة الاشتعال أو أى مصادر حرارة.

- اشتري الأجهزة الموجود عليها ملصق اختبارات السلامة.

- قم بتغيير المشتركات والأسلاك التالفة بغيرها جديدة ومضمونه.

- امنع اطفالك من اللعب بأي أسلاك كهربائية أو فييش كهرباء

- ولأن اغلب حوادث الحروق بتحصل فى البيوت بسبب شواحن الموبايل – افصل الموبايل عن الكهربا لو شحن .

- استخدم شاحن الموبايل الإصلي .

- وفي حال حدوث حريق .. ماتفتحش الشبابيك لأن الأكسجين بيزود من اشتعال النار.

الممنوعات لتفادي مخاطر الماس الكهربائي:

- ماتفصلش الأجهزة من السلك .

- ماتسيبش التراب يتراكم على الأجهزة الكهربائية.

- ماتختارش فيشه من غير غطا الحماية .

- ماتقربش من أي مصدر كهربا و ايديك مبلولة

- ماتشتريش أي وصلات كهربائية من أماكن مجهولة

- ماتحملش المشترك عدد كبير من الأجهزة خصوصا لو طاقته ضعيفة

- اقرا تعليمات التشغيل قبل استخدام أي جهاز جديد

- ماتسيبش الموبايل في الشحن أكتر من وقته .

- ماتسخدمش الموبايل وهو بيشحن

بردا وسلاما على أهل مصر