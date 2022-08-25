شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة قضايا الدولة تنعى رئيسها الأسبق المستشار محمد عبد العظيم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المستشار محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة، وجميع أعضاء المجلس الأعلى ومستشاري الهيئة ببالغ الحزن والأسى المستشار محمد عبد العظيم الشيخ رئيس الهيئة الأسبق، والذى وافته المنية صباح اليوم الخميس.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها، حيث أكد أن جميع قضاة الهيئة ينعون ببالغ الحزن والأسى المستشار محمد عبد العظيم سائلين المولى عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.