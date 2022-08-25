شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: مصر تستقبل كل عام مليون و600 ألف مولود جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، أن عدم تجاوز عدد الأفراد للأسرة الواحدة عن مولودين سيؤدي لضبط معدل النمو السكاني وشعور المواطنين بالجهد الذي تقوم به الحكومة، موضحا أن الزيادة السكانية هى التحدي الكبير وهذا العام سيكون عدد المواليد 2 مليون و185 ألف مولود جديد ومصر تستقبل كل عام مليون و600 ألف مولود ، مؤكدا أن هذا العدد الكبير من الزيادة السكانية لن يظهر الجهد الذي تقوم به الدولة.

وأشار إلي أن اقتصاد مصر قوي وقادر على مواجهة التحديات، موضحا إنه سيتم البدء فى تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التى وجه رئيس الجمهورية بها، بعد انهاء كافة الاعمال اللوجستية وسيتم بدء التطبيق الفعلى على الأرض أول سبتمبر.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة، معدل النمو يرتفع بنسبة 6.6% خلال العام المالي الماضي مدفوعا بطفرة النمو المُحققة في الشهور التسعة الأولى من العام بواقع 7.8%.