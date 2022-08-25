لعدم جدواها الاقتصادية.. إلغاء وقوف بعض قطارات الوجه البحري بعدد من المحطات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلغاء إيقاف بعض القطارات ببعض محطات الوجه البحري على خط (القاهرة / الإسكندرية)، مع تعديل تركيب بعض القطارات على خط (القاهرة / أسيوط).

وأوضحت الهيئة، في بيان، اليوم الخميس، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار القيام بالعديد من مشروعات التطوير والتحديث وبخاصة في مجال الوحدات المتحركة، الأمر الذي يلزم تعظيم موارد الهيئة لإمكان موازنة الإيرادات مع المصروفات، مع وضع أولوية عظمى في اعتباراتها تطوير الخدمة المقدمة لجمهور الركاب مع طرح عربة الوقاية لجمهور الركاب.

وأكدت أنه اعتبارًا من الخميس الموافق الأول من سبتمبر المقبل، سيتم إلغاء وقوف القطارات أرقام (917 – 927 – 904) مكيف (القاهرة / الإسكندرية) والعكس، بمحطة طنطا، وذلك لعدم الجدوى الاقتصادية مع تعديل موعد قطار رقم 923 مكيف (القاهرة / الإسكندرية).

وأضافت الهيئة أنه اعتبارا من الثلاثاء الموافق 6 سبتمبر المقبل، سيتم تعديل تركيب قطار 872 مكيف (القاهرة / أسيوط ) بنفس جدولة الحالي بتركيب 10 عربات (ثالثة مكيفة + عربة بوفيه) على أن يعود بقطار 871 مكيف (أسيوط / القاهرة) يوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر بنفس جدولة الحالي، وذلك على سبيل التجربة لمدة شهر.

كما تقرر اعتبارا من الأربعاء الموافق 7 سبتمبر إلغاء وقوف قطار 915 مكيف (القاهرة / الإسكندرية) بمحطة قويسنا وبركة السبع وكفرالزيات وإيتاي البارود، وتعديل موعد قيامه من محطة القاهرة، على أن يقوم الساعة 15:10 بدلا من الساعة 15:35، مع تعديل موعد قيام قطار 21 تهوية ديناميكية (القاهرة / الإسكندرية) ويقوم من محطة القاهرة الساعة 15:25 بدلا من الساعة 15:10.

وأشارت الهيئة إلى أنه تقرر اعتبارا من السبت الموافق 10 سبتمبر إلغاء غلق عربة الوقاية من كافة القطارات، وطرح مقاعدها على شبابيك التذاكر لجمهور الركاب.