علقة ساخنة من الزوجة.. كشف ملابسات فيديو التعدي على زوج بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن تعدي بعض الأشخاص على آخر بالضرب في مدينة نصر بالقاهرة.

وتمكنت التحريات من تحديد شخصية المجني عليه، وأكدت أن يقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، محكوم عليه في قضيتي "تبديد"، وتبين قيام والدة زوجته، وزوج شقيقته "له معلومات جنائية"، مقيمان بمنطقة مدينة نصر، بالتعدي عليه بالضرب بالأيدي بسبب حضوره لمسكن الأولى لاصطحاب زوجته لمحاولة الصلح بينهما لوجود خلافات زوجية، ما أدى إلى إصابته بكدمات وسحاجات.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقه الثاني وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات جرى تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة وباشرت النيابة التحقيق.