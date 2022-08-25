بعد فيديو "الشرطة المفبرك".. حبس أحمد الدسوقي وحمادة صميدة بتهمة نشر أخبار كاذبة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قررت جهات التحقيق، حبس الممثل حمادة صميدة وأحمد الدسوقي وآخرين، لمدة 15 يوما على ذمة القضية رقم 1539 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا.

ويواجه "صميدة" اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.

وألقي القبض على "صميدة"، وآخرين معه بينهم: الممثل أحمد الدسوقي، وفايزة فوزى إبراهيم، ومهند عبدالله شوقي.

جاء القبض على صميدة بعد نشر أحمد الدسوقي فيديو يقوم بدور ضابط شرطة ومعه آخر، ويقومون بالقبض على فتاة وشاب من داخل سيارة وهما المتهمين الآخرين، على أساس ارتكابهم فعل فاضح فى الطريق العام.