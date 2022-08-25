الداخلية تنظم دورة تدريبية للقائمين على تشغيل المنظومة الإلكترونية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

عقدت وزارة الداخلية دورة تدريبية على مدار ثلاثة أيام للقائمين على تشغيل المنظومة الإلكترونية الخاصة بإصدار تراخيص المحال العامة بجميع مديريات الأمن.

عُقدت الدورة بمقر معهد تكنولوجيا المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالتنسيق مع وزارتى "التخطيط والتنمية الاقتصادية – التنمية المحلية".

وتم خلال الدورة توفير كافة الإمكانيات التقنية الحديثة، والعناصر البشرية المدربة اللازمة لتدريب القائمين على تشغيل المنظومة على الضوابط القانونية والإجراءات التنفيذية اللازمة لإصدار الموافقات القانونية لطلبات التراخيص، حيث تم ربط إدارات وأقسام التراخيص بكافة مديريات الأمن بمنظومة إصدار تراخيص المحال العامة الإلكترونية بوزارة التنمية المحلية عبر خطوط ربط مُؤمنة، وتجهيزها بأحدث التجهيزات التكنولوجية، وذلك لسرعة تلقي طلبات تراخيص المحال وفحصها والرد عليها واستصدار التراخيص للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى مواكبة كافة التطورات في مجال التقنيات الحديثة والعمل على تسخير إمكاناتها العلمية والتقنية للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة للدولة المصرية.