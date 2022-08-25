شواهد أثرية و22 تمثال في البدروم.. سقوط عاطل يُنقب عن الآثار بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص لقيامه بالتنقيب عن الآثار في سوهاج.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة للبحث الجنائي بقطاع شرطة السياحة والآثار، بإشراف اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث السياحة والأثار، قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة طهطا بسوهاج بالحفر والتنقيب عن الآثار.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وتم العثور على أعمال حفر ببدروم المنزل "2 حفرة" ووجود شواهد أثرية عبارة عن كسر فخار، وباستكمال التفتيش ضبطت (22 قطعة يشتبه في أثريتها)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.