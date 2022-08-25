شكرا لقرائتكم خبر عن رداً على كاريكاتير الصحيفة الكندية المسىء للمسلمين ..مرصد الأزهر: يعمق من مظاهر الإسلاموفوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف من أحد منشورات صحيفة "أكادي نوفيل" الكندية، وانه تسبب فى حالة من الاستياء والشجب لما تضمنه من إساءة للمسلمين، حيث نشرت الصحيفة كاريكاتيرا لرجل ملتحي بيده سلاح يسحب امرأة محجبة على أطرافها الأربعة في مقارنة مع رجل كهف يحمل هراوة ضخمة ويسحب خلفه امرأة ممدة على الأرض من شعرها، وفي أعلى الرسم هذا السؤال: "التطور.....؟!".

وقد بررت الصحيفة على لسان مديرها العام، فرانسيس سونييه، نشر الكاريكاتير بأنه يهدف لإبراز ما يحدث في أفغانستان، لتقوم بحذفه بعدما وردت رسائل مستنكرة له لما تضمنه من إساءة للمسلمين.

إلا أن إزالة الرسوم الكاريكاتورية من الموقع الإلكتروني للصحيفة الناطقة بالفرنسية، يبقى واقع أنه تم توزيع 43000 نسخة ورقية في منطقة أكاديا؛ لذا يرى مرصد الأزهر أن هذا النوع من الممارسات العنصرية يعمق من مظاهر الإسلاموفوبيا وما يرافقها من أعمال عنف ضد المسلمين.

و حذر المرصد من التعميم الذي يسوق له هذا النوع من الرسوم وينزل بحكمه على جميع المسلمين في صورة مسيئة لهم، وهو ما ينبغي لوسائل الإعلام تجنبه لإنه يغذي مشاعر الكراهية ضد الإسلام والمسلمين ويوجد مبرر لهؤلاء ممن يتخذون مثل هذه الأعمال ذريعة للاعتداء وإرهاب المسلمين بزعم أنهم يحمون أنفسهم أو يحافظون على هويتهم من الأفكار الدخيلة.