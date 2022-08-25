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"التأمينات" تشارك بالمؤتمر العربى للتقاعد بشرم الشيخ لاستعراض أنظمة المعاشات

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القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية  للتأمين الإجتماعي عن مشاركة مصر في فعاليات المؤتمر العربي للتقاعد و التامينات الاجتماعية الذي ينعقد علي مدار يومي 28 و 29 سبتمبر 2022 في دورتة السادسة تحت شعار ''آفاق أنظمة التقاعد العربية للعام 2050 - التغيير والفرص'' بمدينة شرم الشيخ .

 

وأوضح عوض ان مؤتمر التقاعد يعتبر أول ملتقي  عربي في منطقة الشرق الأوسط لتبادل التجارب و المعلومات و الخبرات بين المهتمين بمجال الحماية الإجتماعية تحت رعاية الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي ووزارة المالية ووزارة التضامن الإجتماعي بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية و الإتحاد المصري للتأمين.

 

يشارك في المؤتمر البنك الدولي ومنظمة التعاون الإقتصادي و التنمية و بنك التنمية الإسلامي و العديد من صناديق التأمين الإجتماعي بالعالم العربي و الدول الأجنبية و شركات التقاعد الخاص، مضيفا ان المؤتمر هذا العام سيضم 45 متحدثاً عالمياً وإقليمياً يناقشون المكونات الحيوية لبناء "إطار عمل للتأمينات الاجتماعية. 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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