شكرا لقرائتكم خبر عن "التأمينات" تشارك بالمؤتمر العربى للتقاعد بشرم الشيخ لاستعراض أنظمة المعاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي عن مشاركة مصر في فعاليات المؤتمر العربي للتقاعد و التامينات الاجتماعية الذي ينعقد علي مدار يومي 28 و 29 سبتمبر 2022 في دورتة السادسة تحت شعار ''آفاق أنظمة التقاعد العربية للعام 2050 - التغيير والفرص'' بمدينة شرم الشيخ .

وأوضح عوض ان مؤتمر التقاعد يعتبر أول ملتقي عربي في منطقة الشرق الأوسط لتبادل التجارب و المعلومات و الخبرات بين المهتمين بمجال الحماية الإجتماعية تحت رعاية الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي ووزارة المالية ووزارة التضامن الإجتماعي بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية و الإتحاد المصري للتأمين.

يشارك في المؤتمر البنك الدولي ومنظمة التعاون الإقتصادي و التنمية و بنك التنمية الإسلامي و العديد من صناديق التأمين الإجتماعي بالعالم العربي و الدول الأجنبية و شركات التقاعد الخاص، مضيفا ان المؤتمر هذا العام سيضم 45 متحدثاً عالمياً وإقليمياً يناقشون المكونات الحيوية لبناء "إطار عمل للتأمينات الاجتماعية.