شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎ ‏‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم، وجاءت كالتالى: ‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 8 جنيهات للكيلوجرام. ‏‎‏‎- البطاطس 7.25 جنيه. ‏‎‏‎- البصل الأبيض 3 جنيهات . ‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 3 جنيهات. ‏‎‏‎- الكوسة بـ 10 جنيه . ‏‎‏‎- الجزر بـ 8.5جنيها . ‏‎‏‎- الخيار بـ 9 جنيهات . ‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات. ‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها. ‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 6.5 جنيه . ‏‎‏‎- الباذنجان العروس 6.5 جنيه . ‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى 5 جنيهات . ‏‎‏‎- الفلفل الألوان 17 جنيه. ‏‎‏‎- الليمون بـ 12 جنيها - فاصوليا 15‎ جنيها. ‏- - بامية 23‎ جنيها. ‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها. ‏‎- ‏‎‏‎- تفاح احمر إيطالى 30 جنيها. ‏- عنب أحمر 12.5 جنيها.