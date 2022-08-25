شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يشهد توقيع برتوكول لتنفيذ إجراءات حزمة الحماية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الددكتور مصطفي مدبولي رئيس محلس الوزراء توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لبدء تنفيذ إجراءات الحزمة الاستثنائية للحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وقع على البرتوكول نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة نهى طلعت عبد القوى، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.