تنسيق الجامعات 2022.. قائمة الكليات والمعاهد الخالية لطلاب المرحلة الثالثة



المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر

ك.ت. فني صناعى بئرالعبد شمال سيناء

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية

العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه

آداب انتساب موجه العريش

التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس

الفني للفنادق قنا

عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا

العالي الفندقى بالاقصر إيجوث

الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه

المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان

الفني التجارى باسوان

الفني للفنادق المطريه

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية

العالي سياحة وفنادق الغردقة

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات

تربية رياضية بنات بني سويف

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وارشاد سياحى (بالمقر البديل بالاسماعيلية)

تربية نوعية فنية الفيوم

المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية

تربية رياضية بنات أسوان

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان

العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة

المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

الفني التجارى بسوهاج

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار

الفني التجارى بقويسنا

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة

المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة

العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية

المعهد التكنولوجى العالى للإعلام بالمنيا

آداب انتساب موجه أسيوط

تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة

الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم

العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه

المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / انجليزى

معهد عالي خدمه إجتماعيه كفرالشيخ بمصروفات

معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم

تربية العريش

تربية نوعية فنية بور سعيد

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش

العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية

الفني للفنادق بور سعيد

العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول

عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي

تربية نوعية فنية دمياط

تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية

التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان

الفني للخدمة الاجتماعية بقنا

التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح

المعهد التكنولوجي العالي ببني سويف

عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية

المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى

المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة

ك.ت. فني صناعى الصحافه

تربية شعبة تربية فنية السويس

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

(المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة انجليزى

تربية رياضية بنين العريش

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية)

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي

عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية

ك.ت. فني صناعى نجع حمادى بنين

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العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية

الفني التجارى ببنها

العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر

معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد اسيوط بمصروفات

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التعليم العالى قائمة الأماكن الخالية أمام طلاب تنسيق المرحلة الثالثة للشعبة العلمية والأدبية ، ومن المقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بالجامعات فى تنسيق المرحلة الثالثة 205 درجات بحد أدنى 50 % للشعبة العلمية والأدبية..أماكن خالية أدبي تربية نوعية موسيقية دمياطتربية نوعية فنية مطروحكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبةالتكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروحتربية نوعية موسيقية أسوانتربية (تعليم ابتدائي) العريشتربية (طفولة) العريشالعالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريشتربية رياضية بنات العريشمعهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وارشاد سياحى (بالمقر البديل بالاسماعيلية)معهد اكتوبر العالي للاقتصادتربية نوعية موسيقية القاهرةتربية نوعية موسيقية الإسكندريةتربية رياضية بنات السويستربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصرالعالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريشمعهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة التجارة الخارجية بدمياطالفني التجارى بالعريشتربية رياضية بنات أسوانطيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرمنظم معلومات ادارية قطاميهمعهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإداريةش.مطاعم فني سياحة اسكندريةالعالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات اداريةتربية موسيقية حلوانتربية نوعية فنية عين شمستربية نوعية موسيقية عين شمستربية رياضية بنين العريشتربية نوعية فنية الإسكندريةتربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيليةتربية نوعية موسيقية بور سعيدمعهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلوماتالمتوسط للخدمه الاجتماعية باسوانتربية رياضية بنات الوادي الجديدتربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورةسيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدرمعهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمالالفني للفنادق بور سعيدالفني للفنادق قناتربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيليةتربية شعبة تربية فنية السويستربية رياضية بنات الفيومالقاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاولالمعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلوماتالعالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياطالمصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدةمعهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوطمعهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق)(المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة انجليزىش.مطاعم فني سياحة قناالمتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاجالمتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالباتالمعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلوماتمعهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - 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