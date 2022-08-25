شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل رسالة "سلفا كير" للرئيس السيسى بحضور اللواء عباس كامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رسالة من رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير، سلمها مستشاره للشؤون الامنية، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة

وصرح السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الفريق أول "توت جلواك" سلم الرئيس رسالة من أخيه رئيس جمهورية جنوب السودان "سلفا كير"، متضمنةً استعراض تطورات الأوضاع السياسية والموقف الحالي بشأن مسيرة عملية السلام في جمهورية جنوب السودان، بالإضافة إلى بعض موضوعات العلاقات الثنائية.