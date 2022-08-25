شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة.. تطوير 1105 وحدات رعاية صحية و24 مستشفى مركزيا "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحظى قطاع الصحة بأولوية كبيرة ضمن أهم التدخلات التى يتم تنفيذها بالمشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" ويتم حالياً إنشاء وتطوير 1105 وحدات رعاية صحية (حسب معايير منظومة التأمين الصحى الشامل) و24 مستشفى مركزيا و369 وحدة إسعاف.

كما تم توريد 400 سيارة إسعاف لخدمة أهالى 1477 قرية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة والبالغ عدد سكانها نحو 17 مليون مواطن خلال العام المالى 2021 / 2022 تم صرف نحو 8 مليارات جنيه لتنفيذ مشروعات القطاع الصحى ضمن مُبادرة "حياة كريمة" وفقا لتقرير لوزارة التخطيط.

ووجهت الدولة المصرية من الموازنة العامة للدولة نحو 572 مليار جنيه للإنفاق الحكومى على قطاع الصحة خلال الثمان سنوات السابقة (14/2015-21/2022) بمعدل نمو بلغ 285% مقارنة بالسنوات الثمان التى سبقتها (06/2007- 13/2014).

وارتفع الإنفاق الحكومى السنوى المُوجه للقطاع من 31 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 109 مليارات جنيه عام 21/2022 بمعدل نمو بلغ 252% وارتفع الاستثمار العام السنوى المُوجه للقطاع من 3.7 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 54 مليار جنيه عام 21/2022 بمعدل نمو تجاوز 1360%، بما يؤكد حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالرعاية الصحية للمواطنين واعتبارها الركيزة الأساسية لبناء الإنسان.