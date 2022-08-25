شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يعيد تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة 4 سنوات.

ونص القرار على تعيين كلا من الدكتور إسلام عبد العظيم عزام ، وأحمد عبد الرحمن، نائبان لرئيس مجلس الإدارة.

ويضم مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أيضا أحد نائبي محافظ البنك المركزى يختاره محافظ البنك، وأعضائه كل من الدكتور أشرف العربي والدكتور خالد سري صيام والدكتورة ماريان عازر وطارق منصور.