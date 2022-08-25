شكرا لقرائتكم خبر عن قوات حرس الحدود أخبار مصر.. قوات حرس الحدود تضبط 967 مهاجرا أجنبيا غير شرعى و3 أطنان حشيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها قامت قوات حرس الحدود بتضيق الخناق على زارعى ومروجى تلك السموم ومهربى الأسلحة والذخائر، حيث نجحت من ضبط (3) طن حشيش و(3.5) طن بانجو، و(480) كيلو جرام من مخدر الهيدرو الجاف، و(18) كيلو جرام من مخدر الأفيون، وعدد (850) ألف قرص من مخدر الترامادول .

كما تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط عدد (29) بندقية مختلفة الأعيرة وعدد (22) خزنة مختلفة الأنواع، وعدد(2900) طلقة مختلفة الأعيرة ، وعدد (6) تليفون متصل بالأقمار الصناعية , وعدد (650) جوال من الحجارة المخلوطة بالذهب , وعدد (35) جهاز للكشف والتنقيب عن المعادن , وعدد (31) مكينة كهرباء, بالإضافة إلى ضبط عدد (2) لودر وعدد (89) عربة مختلفة الأنواع , كما تم إكتشاف عدد (7) فتحة نفق , وضبط العديد من البضائع غير الخالصة للرسوم الجمركية , وتم ضبط عدد (967) فرد من مختلف الجنسيات أثناء محاولة الهجرة غير الشرعية .

هذا وتواصل قوات حرس الحدود بذل جهودها فى آداء المهام والواجبات المكلفين بها ليلاً ونهاراً لإحكام السيطرة الأمنية على حدود الدولة البرية والساحلية وحماية أبناء الشعب المصرى من مخاطر الإدمان وإجهاض المخططات والمحاولات التى تهدد استقرار المجتمع.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.

تنسيق الجامعات 2022.. 50% حدا أدنى للشعبة العلمية والأدبية بالمرحلة الثالثة

أعلنت وزارة التعليم العالى أنه تقرر فتح تسجيل الرغبات لباقي الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني بشبكة الإنترنت وذلك فور إعلان نتائج التحويلات وذلك بحد أدنى 50 % بإجمالى عدد طلاب فى الشعبة العلمية 37630 ألف طالب وفى الشعبة الأدبية 27124 ألف طالب بإجمالى 66754 ألف طالب وطالبة.

وأكدت وزارة التعليم العالى، أن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة(الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات(الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2022، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

وانطلقت أعمال المرحلة الثانية للتنسيق يوم الخميس 18 أغسطس بحد أدنى 246 درجة فأكثر للشعبة العلمية أي بنسبة 60 % بإجمالى عدد الطلاب 223294 ألف طالب وطالبة، وسجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية بتنسيق المرحلة الثانية 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05 % بإجمالى عدد طلاب 45908 ألف طالب، وبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة 269202 ألف طالب وطالبة بجميع الشعب.

وزير التموين: مد الأوكازيون الصيفى 2022 حتى 1 أكتوبر بمناسبة العام الدراسى

أصدر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا وزاريا بمد فترة الاوكازيون الصبفى 2022 حتى 1-10-2022.

وكان مقرر الانتهاء فى 8 سبتمبر وتم المد بمناسبة دخول العام الدراسى وأن مد الاوكازيون هدفه تنشيط التجارة الداخلية وتلبية احتياجات المواطنين من السلع سواء الملابس أو الأدوات المنزلية أو المصنوعات الجلدية.

ووجه الوزير مديريات التموين بتسهيل دخول المحال فى التصفية شريطه الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة لذلك والالتزام بوضع سعرين قبل وبعد الدخول للاوكازيون مع الاهتمام بجودة السلع المعروضة.

‎وقال احمد كمال المتحدث الرسمي معاون‎ الوزير أن التخفيضات الموجودة بالمحال المشاركة بالاوكازيون وصلت إلى 50% فى الكثير منها وأن مديريات التموين تتابع يوميا السلع المعروضة و أنه من المتوقع وصول عدد المحال المشاركة إلى 3500 محال تجارى.

‎وأشار أحمد أبو الفضل مدير عام الاحتياجات بالوزارة أن عدد المحال المشاركة فى الاوكازيون حتى الآن وصل إلى 2900 محال تجارى متنوع ما بين محال ملابس وأدوات منزلية ومصنوعات جلدية.

الصحة: نسب إشغال المستشفيات للمصابين بكورونا أقل من 2 %

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إن نسبة اشغال المستشفيات للحالات المصابة بكورونا أقل ن 2% مشيرا إلى أنه يوجد تراجع كبير فى عدد الحالات المصابة بالفيروس يوميا .

وكانت وزارة الصحة والسكان، قالت إن فيروس كورونا يؤثر على صحة أجهزة الجسم، وأن تلقى لقاح كورونا يقوى المناعة ويقلل من فرص الإصابة بالعدوى.

ونصحت وزارة الصحة والسكان بتلقى لقاح كورونا وجرعته التنشيطية، مشيرة إلى أن الإصابة بفيروس كورونا تؤثر على الدماغ والقلب والرئتين والعضلات والصحة النفسية، مؤكدة أن اللقاح آمن وفعال ويجب الحرص على تناوله للحماية من الإصابة بالمرض .

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

الأرصاد: انكسار حدة الموجة الحارة.. والعظمى بالقاهرة الكبرى تنخفض لـ 35

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، انكسار حدة الموجة شديدة الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مرورا بالقاهرة الكبرى والوجه البحرى اعتبارا من اليوم، وإن ظل الإحساس بالطقس شديد الحرارة رطب على معظم الأنحاء نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة النسبية فى الجو.

وتكون الحرارة المقاسة على القاهرة الكبرى اليوم 35 درجة مئوية ودرجة الحرارة المحسوسة 38 درجة مئوية، بينما درجة الحرارة المتوقعة المقاسة على السواحل الشمالية 30 درجة مئوية والمحسوسة 33 درجة مئوية، وشمال الصعيد درجة الحراره المقاسة المتوقعة 37 درجة مئوية والمحسوسة 39 درجة مئوية، وجنوب الصعيد درجة الحرارة المقاسة المتوقعة 42 درجة مئوية، أما عن درجة الحرارة المحسوسة 43 درجة مئوية.

وتبقى الظاهرة المؤثرة هى الشبورة المائية الخفيفة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية التى سرعان ما تنقشع مع شروق أشعة الشمس، كما أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية و الوجه البحرى.

ويشهد اليوم الخميس، انخفاض طفيف بالحرارة مع استمرار ارتفاع الرطوبة النسبية على مدار اليوم يزيد من الاحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 4 درجات ، ليكون الاحساس بالطقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية حار رطب على باقى الأنحاء .

أسعار الذهب اليوم ترتفع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 1080 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الخميس 25 أغسطس 2022 بشكل ملحوظ بحوالي 5 جنيهات ليسجل الذهب في مصر اليوم عيار 21 حوالي 1080 جنيها، وذلك مع عودة الطلب المرتفع على الذهب في مصر.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 يسجل 926 جنيها.

عيار 21 يسجل 1080 جنيها.

عيار 24 يسجل 1235 جنيها.

الجنيه الذهب 8640 جنيه.