شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق المرحلة الثانية 2022.. توزيع 383064 طالبا بالجامعات والمعاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التعليم العالى، أنه بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية ، يكون مكتب التنسيق قد أتم توزيع عدد (383064) طالبً في المرحلتين الأولى والثانية خلال أسبوعين فقط من بدء العمل.

وأضافت وزارة التعليم العالى، أنه يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من الموقع بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية.

وانطلقت أعمال المرحلة الثانية للتنسيق يوم الخميس 18 أغسطس بحد أدنى 246 درجة فأكثر للشعبة العلمية أي بنسبة 60 % بإجمالى عدد الطلاب 223294 ألف طالب وطالبة، وسجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية بتنسيق المرحلة الثانية 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05 % بإجمالى عدد طلاب 45908 ألف طالب ، وبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة 269202 ألف طالب وطالبة بجميع الشعب.

وأغلق موقع التنسيق الإلكترونى باب تسجيل الرغبات بعد قرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى بمد باب التقديم بالتنسيق الإلكترونى يوما إضافيا فى إطار حرص الوزارة على مصالح الطلاب،حيث كان من المقرر إغلاق موقع التنسيق يوم الأثنين الماضى 22 أغسطس.