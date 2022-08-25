شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن أرقام جلوس امتحان القبول للطلبة المتقدمين لمدرسة إمبابة الصناعية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أرقام الجلوس ومقار اللجان وموعد الاختبارات للطلاب المتقدمين لمدرسة إمبابة الثانوية الصناعية بنين - تخصص فني الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية ومساعدات الحركة، كما طالبت الوزارة الطلاب المتقدمين للاختبارات الالكترونى الاطلاع على دليل أداء الاختبارات.
وحددت الوزارة شرط للالتحاق بهذا المجال بالمدرسة من الطلاب الحاصلين على شهادة إنهاء مرحلة التعليم الأساسي بمجموع كلي (225) درجة كحد أدنى من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة – الجيزة - القليوبية).
وأوضحت الوزارة، أنه سيتم عقد الاختبارات للطلبة المتقدمين إلكترونيًا "On Line" وذلك يوم 24 أغسطس 2022، بعدها يتم ترتيب المتقدمين ترتيبًا تنازليًا طبقًا لمجموع درجات كل طالب وبعدها يتم عقد مقابلات شخصية للمرشحين لاختيار أفضل العناصر منهم.