شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تضبط 4 حالات غش بامتحان اللغة الأولى للثانوية العامة دور ثان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية على مستوى الجمهورية امتحانات الدور الثانى للعام الدراسي الحالي 2021/2022، حيث أدى الطلاب الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، بإجمالي عدد 46 ألف و 195 طالب/ طالبة.

كما أدى عدد (5) طلاب من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا شعبتى العلوم والرياضة الامتحان فى مادة مقايس المفاهيم (الكيمياء).

وحرص خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى، قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

كما أكد نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنه بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم السادس بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكترونى 4 حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، وتم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب.

جدير بالذكر أن يوم السبت الموافق 2022/8/27 يؤدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم ـ ورياضيات) امتحان مادة الكيمياء بإجمالى 26 ألف و895 طالب/ طالبة، ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الجغرافيا بإجمالى 12 ألف و431 طالب/ طالبة، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا شعبتى العلوم والرياضيات الامتحان في مادة مقايس المفاهيم (الفيزياء).