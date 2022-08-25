التنمية المحلية: 5 دورات لإعداد 150 مدربا محترفا لبناء قدرات المحليات

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القاهرة - سامية سيد - ينفذ مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة الأسبوع المقبل 5 دورات تدريبية متقدمة لإعداد مدربين متخصصين في مجالات السياسات السكانية، وتحسين البيئة وإدارة المخلفات الصلبة ومواجهة التغيرات المناخية، والإدارة الحديثة للموارد البشرية، بالإضافة إلي مجالي الجرافيك والانفوجراف والفيديو، والتفتيش والمتابعة الميدانية والحوكمة الداخلية، ويستفيد من دورات الأسبوع المقبل 150 متدرباً من جميع المحافظات من خريجي دورات الـ ( TOT ) التي نظمها مركز سقارة في خطط تدريبية سابقة ، وتستمر الدورة التدريبية لمدة أسبوعين

يأتى ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة التنمية المحلية لبناء قدرات العاملين بالمحليات وتنفيذ رؤية مصر 2030 والتي تركز علي الاهتمام بالعنصر البشري وآليات تطوير مهاراته بإعتباره محور أساسي في تنفيذها، لينعكس أثرة علي تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الوزارة اتخذت إجراءات متعددة لتدريب العاملين في المحافظات علي أحدث نظم وأساليب الإدارة والقيادة وكافة الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات عن طريق تطوير مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بالتعاون مع الاكاديمية الوطنية للتدريب، وزيادة أعداد المتدربين بإستمرار وإدخال برامج تدريبية جديدة علي خريطة التدريبات ، وزيادة عدد ساعات التدريب التفاعلي والتطبيق العملي للمحتوي التدريبي، مشيراً إلي أن دورات إعداد المدربين المتقدمة (TOT) ، التي تتضمنها الخطة التدريبية الحالية تهدف إلي الاستعانة بخريجي هذه الدورات كمدربين لبعض الدورات في مركز سقارة للتدريب، كما تم التنسيق مع المحافظين لاعتمادهم كمدربين في مراكز التدريب في المحافظات ، لينتج عنه زيادة عدد المتدربين بالمحليات لامركزياً بأيسر السبل وبكفاءة عالية وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها المحافظات .

وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن دورات TOT التي ينفذها مركز سقارة للتدريب تهدف إلي إعداد مجموعة من المدربين علي أعلي مستوي من الكفاءة والخبرة التي تجعلهم قادرين علي التعامل مع المتدربين بشكل احترافي وتساعدهم علي تطوير مهاراتهم وقدراتهم بطرق مختلفة، خاصة مع تدريبهم علي مهارات العرض والتقديم خلال برنامج TOT والقدرة علي معرفة الجوانب النفسية والصور الذهنية لدي المتدربين وكيفية تصحيحها أثناء الدورة التدريبية والاستخدام الأمثل للغة الجسد وإدارة حلقات النقاش وورش العمل والعصف الذهني وخلق روح المنافسة لدي المتدربين ، بالإضافة إلي القدرة علي التخطيط في المستقبل ووضع منهج تعليمي للمتدربين الآخرين، وإعداد حقائب تدريبية متخصصة .

من ناحية أخرى، احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم (الخميس) بإنتهاء فعاليات دورات الأسبوع التدريبي الثاني ، والذي تم خلاله تنفيذ 5 دورات هى: إدارة التغيير والموارد الذاتية المحلية والقوانين التى نظمتها وأنواعها، ودورة تنمية مهارات القيادات فى مجال المتابعة والتقييم والإدارة بالنتائج، ودورة تطوير مهارات الإداره الهندسية، ودورة تطوير مهارات فرق المتابعة والتفتيش ووضع المؤشرات وصياغة وعرض التقارير، إضافة إلى دورة تطوير مهارات العاملين بإدارات السياحة وتنشيط السياحة والمصايف فى المحافظات، واستفاد من هذه الدورات عدد 152 متدرباً من جميع المحافظات.