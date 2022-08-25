التموين: مد فترة الأوكازيون الصيفي حتى هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا بمد فترة التصفية الثانية "الأوكازيون"، إلى 1-10-2022.

وقال وزير التموين، إن مد الأوكازيون، هدفه تنشيط التجارة الداخلية وتلبية احتياجات المواطنين من السلع سواء الملابس أو الأدوات المنزلية أو المصنوعات الجلدية، مشيرًا إلى أنه وجه مديريات التموين بتسهيل دخول المحال في التصفية شريطة الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة لذلك والالتزام بوضع سعرين قبل وبعد الدخول للاوكازيون مع الاهتمام بجودة السلع المعروضة.

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي ومعاون الوزير، إن التخفيضات بالمحال المشاركة بالأوكازيون وصلت إلى 50% فى الكثير منها، موضحًا أن مديريات التموين تتابع يوميًا السلع المعروضة من حيث الجودة بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مؤكدًا أنه من المتوقع وصول عدد المحال المشاركة إلى ٣٥٠٠ محال تجاري.

وأشار أحمد ابو الفضل مدير عام الاحتياجات بالوزارة، إلى أن عدد المحال المشاركة في الأوكازيون حتى الآن وصل إلى ٢٩٠٠ محال تجاري متنوع ما بين محال ملابس وأدوات منزلية ومصنوعات جلدية.

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